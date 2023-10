Monopoly, ecco l’edizione Bologna: c’è anche la multa per il limite dei 30 km orari

Bologna, 26 ottobre 2023 – Il gioco in scatola più conosciuto del mondo arriva a Bologna, con una sua edizione interamente dedicata. “Monopoly edizione Bologna “, presenta il tabellone delle vie e dei luoghi della città, ed è sostenuto da tante realtà del territorio bolognese. L’edizione dedicata al capoluogo emiliano è stata realizzata grazie a Bcs srl e prodotta da Winning Moves su licenza Hasbro, oltre che sostenuta da Ascom, fondazione Ant, Boh!Edizioni e dalle istituzioni della città.

Monopoly lancia l'edizione Bologna

Piazza Santo Stefano, piazza Maggiore, via Indipendenza e la statua di Ugo Bassi – oltre agli imprevisti, alle probabilità, alla prigione e alle altre caratteristiche del Monopoly classico - sono solo alcuni dei luoghi presenti nella versione “made in Bo” - divisa in nord, sud, ovest ed est della città - del gioco di origine statunitense. La versione felsinea del gioco avrà un costo di 40 euro, e parte del ricavato della vendita sarà devoluto alla fondazione Ant Italia. Il gioco è già disponibile negli store online di Boh! Edizioni, mentre sarà in vendita in oltre cento punti vendita tra edicole, negozi di giochi e librerie del territorio, già a partire da questo weekend.

L’edizione bolognese avrà anche una sua versione inglese, “in modo da promuovere la nostra città dal punto di vista del turismo internazionale. Questo gioco da tavolo diventa uno strumento di socialità e un ricordo ludico della città, oltre che per i turisti, anche per gli studenti universitari e i fuori sede che passano sotto le due Torri”, commenta Mattia Santori, consigliere delegato al turismo con il coordinamento della destinazione turistica metropolitana del Comune. “Ognuno di noi ha giocato a questo gioco, e ora anche Bologna ha una sua edizione in un’iniziativa che ci aiuta a divulgare la nostra città. Ci auguriamo che sia oggetto di desiderio di molte lettere di Natale”, dichiara Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna. Inoltre, la versione bolognese del gioco di “mister Monopoly”, presenta al centro una mappa della città, e occhio a non incappare in una multa per eccesso di velocità, con il limite ovviamente fissato a 30km/h. “La mappa dà lustro al nostro territorio, alle sue vie, ai suoi monumenti e alle sue piazze, oltre che alle sue imprese. È stato un percorso lungo e difficile che ha come obiettivo quello di aumentare l’appeal di Bologna sia all’estero che nel nostro paese”, Nicola Gaiani, amministratore delegato di Bcs s.r.l.

Il 1° dicembre, la fondazione Ant metterà all’asta un’edizione limitata del gioco, il cui ricavato andrà in beneficenza ai malati di tumore. “Attraverso la solidarietà e in un contesto come Bologna, vogliamo dare il segnale che i nostri malati di tumore non sono abbandonati a loro stessi”, annuncia Raffaella Pannuti, presidentessa fondazione Ant. Ad occuparsi della distribuzione del “Monopoly edizione Bologna” è Boh! Edizioni. “Speriamo che le persone vadano ancora a comprare nella rete bolognese di commercio, fatta di librerie e negozi”, ha aggiunto Jacopo Zucchelli, co-fondatore di Boh!Edizioni insieme ad Alessandro Roversi.