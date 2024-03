Ristoranti vegetariani e vegani a Bologna: la novità è il locale di Marretti

Bologna, 26 marzo 2024 - La Pasqua si avvicina e chi cerca un'alternativa "green" alla carne può gustarsi le numerose proposte della cucina vegetariana e vegana. Tra veggie burger, insalate e frullati di frutta, ecco le migliori scelte per gli amanti della cucina plant-based a Bologna.

Marrèt

A partire da Marrèt, il nuovo ristorante di Cesare Marretti, conosciuto per il suo passato alla Prova del Cuoco e già presente in città con il ristorante È Cucina in Via Leopardi. Il locale, inaugurato lo scorso 20 marzo in via Urbana, propone una cucina 50% vegana e 50% vegetariana, recuperando le radici dei piatti ancestrali, "spesso vegani senza sapere di esserlo". La gestione del ristorante è affidata ad Andrea Guida, stretto collaboratore di Marretti.

Marrèt sarà aperto dalle 8 a mezzanotte, coprendo quindi tutti i pasti della giornata: dalla colazione con caffè e cappuccino alla soia, brioche e biscotti vegani, fino ai piatti di verdure di stagione che caratterizzano pranzo e cena, con zucca e pere in inverno e zucchine con gazpacho di pomodoro in estate. Senza dimenticare il pane: ogni giorno ne verrà sfornato di tre tipi (al cioccolato, con farina di Saragolla e sfilatino "briosciato"), con anche focacce aromatizzate naturalmente.

Flower Burger

Per gli amanti del "veggie burger" tappa imperdibile è via Riva di Reno, per passare da Flower Burger. Qui grazie ai diversi tipi pane di diverso colore e sapore (dal giallo fatto con la curcuma al viola della carota nera fino all'amatissimo rosa, estratto dalla ciliegia): gli appassionati possono provare, su tutti, il Jungle Burger, il Flower Burger e il Cherry Bomb, tra fagioli, avena e lenticchie. Non solo burger: la specialità della casa è anche la pizza Margherosa, a base della "Flowerella", un formaggio a base di piante insieme a salsa di pomodoro e con pasta per pizza a base di estratto di barbabietola.

Clorofilla

In Strada Maggiore c'è invece Clorofilla: qui il menù è più tradizionale, dagli antipasti fino ai primi e secondi (con il pesce a farla da padrone). Cous cous vegano, hummus di ceci, parmigiana di melanzana, ma anche lasagne vegetariane e tagliatelle ai funghi e formaggio trifolato. Imperdibili anche i dessert, tra cui il budino vegano al mango con frutta fresca.

Missfagiola Green Lab

Gusto, saluto e amore per la natura sono al centro di questo ristorante vegano in via San Felice. I menu giornalieri sono pensati per soddisfare tutti i sensi, con colori, sapori e profumi unici. Il piatto forte? La cheesecake veganam, con tanti varianti. Il green si vede anche nell'utilizzo dei contenitori per l'asporto, eco-friendly, e bicchieri in bio-plastica, completamente riciclabile e compostabile.

Basilico Food

In via Massarenti troviamo invece Basilico Food, un laboratorio di cucina che a Pasqua propone la colomba vegan (disponibile dal 9 marzo e solo su prenotazione). Qui si tengono anche corsi di cucina sui fondamenti della cucina vegana, mentre ogni settimana è possibile assaggiare un burger veg diverso, oltre ai piatti unici con verdure e le piadine.

Zenzero Ristorante Bistrot

A due passi dal MamBo - Museo D'Arte Moderna di Bologna in via Fratelli Rosselli 18 c'è Zenzero Ristorante Bistrot, dove i piatti vengono preparati con ingredienti freschi e di stagione. Il menù è sempre diverso, per stupire il cliente con specialità gustose, all’insegna della cucina sana, varia e di qualità. A pranzo lo chef propone un piatto unico e veloce, con la scelta tra due primi, tre secondi e due contorni, che vi permetterà di comporre il vostro piatto ad un prezzo equo, mentre a cena è previsto un menu alla carta, costantemente aggiornato.

Vetro

Immerso nel verde del più grande parco di Bologna, i Giardini Margherita, Vetro Bistrot è lo spazio di pausa e ristoro delle Serre, in un panorama suggestivo grazie alle vetrate che contraddistinguono questo posto. L’offerta gastronomica è realizzata a partire da materie prime che rispettano la terra, il lavoro – artigianale e manuale – di chi le produce e le stagioni. La parola d’ordine qui è “Mangiare naturale alle Serre”. Dalla colazione con lo yogurt greco fino ai tacos vegani, tutto è preparato nel rispetto del territorio, della stagionalità e del prodotto.

Botanica Lab

"Botanica Lab è il progetto di cucina plant-based che fa bene al corpo e al pianeta”: così si presenta il locale di via Battibecco. Oltre a gustare un ricco menu che comprende tra gli altri burger, burrito, poke, vellutata e zuppe, è possibile anche prenotarsi per corsi all’introduzione della cucina plant-based. In occasione delle imminenti feste, poi, i clienti si sono anche divertiti a preparare insieme prove di pranzo pasquale con cinque facili ricette per un pasto sano, equilibrato e gustoso.