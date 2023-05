StraBologna 2023: percorsi, strade chiuse e bus deviati

Bologna, 11 maggio 2023 – Dieci giorni ad uno degli eventi sportivi più amati della città. Domenica 21 maggio, infatti, scatterà la 42esima edizione della StraBologna, la corsa – e camminata – non competitiva che colora il centro storico della città di Bologna da oltre 40 anni. La kermesse cittadina che promuove il movimento, l’inclusione e i sani stili di vita.

Un evento che porta con sé tutta la cittadinanza, e che permetterà a chiunque, al di là della condizione fisica o dell’allenamento, di impegnarsi in uno dei tre percorsi realizzati dall’organizzazione dell’evento, dove UISP ha avuto e ha un ruolo fondamentale.

Il podcast David Colgan racconta la vita di un ‘Iron man’

Il ricavato, sono già oltre 15mila gli iscritti con la speranza che si tocchino le punte dello scorso anno, quando oltre 22mila persone colorarono il centro, sarà raccolto da UISP (Comitato Territoriale di Bologna) e confluirà nel fondo Oplà!, che ha lo scopo di sostenere l’attività sportiva di bambini e giovani con disabilità.

Iscrizione e orari

Rispetto allo scorso anno le iscrizioni online proseguiranno fino a pochi momenti prima dell’inizio dell’evento; oltre che su internet, sarà possibile iscriversi agli stand in Piazza Maggiore. Alle 10.30 l’inizio, alle 12 le prime premiazioni.

I percorsi della StraBologna

Il percorso mini ha una lunghezza di 3,5 km ed è rivolto principalmente ai camminatori. Si parte da via Rizzoli e si passa per via Indipendenza, via Irnerio fino a Porta San Donato. Poi, si girerà in via Zamboni, per arrivare in via Belle Arti e successivamente in via delle Moline. Il percorso continua in via Piella per permettere ai partecipanti di ammirare la ormai celebre finestrella di Bologna. Si proseguirà poi su via Marsala fino a svoltare a destra su via Zamboni. Si arriverà al traguardo di Piazza Maggiore attraversando via San Vitale.

Il percorso 'mini' della StraBologna

Il percorso medio ha invece una lunghezza di 6 km e si separa dal percorso mini, sopra citato, in via Zamboni. Invece di tornare al traguardo, i partecipanti continueranno lungo via Petroni, passeranno per piazza Aldrovandi, fino ad arrivare in Strada Maggiore e via Fondazza. Si proseguirà poi in via Santo Stefano, fino a svoltare in via Borgonuovo per poi ritrovarsi su Strada Maggiore e arrivare quindi al traguardo in Piazza Maggiore, passando per via Rizzoli.

Il percorso medio della StraBologna

Il percorso maxi ha una lunghezza di dieci km. Si separa dal percorso medio in via Santo Stefano: invece di tornare al traguardo, prosegue per via Farini e via Barberia fino ad arrivare in Piazza Malpighi e successivamente passare in Piazza San Francesco. Passando per via del Borghetto, si arriverà in via del Pratello, dove si girerà in via San Rocco, fino ad arrivare in via Riva di Reno e Piazza Azzarita. Proseguendo per via Calori e via Lame, si arriverà al Parco 11 settembre. Una volta arrivati qui, si continuerà in via Azzo Gardino e si proseguirà su via Largo Caduti del Lavoro, arrivando su via Marconi e successivamente in via Ugo Bassi, fino al traguardo in Piazza Maggiore.

Il percorso maxi della StraBologna

Le strade chiuse (solo per il passaggio dei corridori)

Per quel che riguarda le limitazioni al traffico, l’assessora allo sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi, fa sapere che “la StraBologna ha un impatto minore, rimane in una zona prevalentemente di centro storico”. Nello specifico, il Comune fa sapere che dalle 10.15 fino alle 11.30 sarà attivo il divieto di transito veicolare durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti nelle seguenti strade: Via Rizzoli (partenza) Via Indipendenza Via Irnerio Via Zamboni Via Belle Arti Via delle Moline Via Righi Via Piella Via Marsala Via Zamboni Piazza di Porta Ravegnana Via Rizzoli Poi, dalle 10.45 fino alle 12.45 divieto di transito veicolare durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti nelle seguenti strade: Piazza Verdi Via Petroni Via San Vitale Piazza Aldrovandi Strada Maggiore Via Fondazza Via Santo Stefano Via Farini Via Barberia Piazza Malpighi Piazza San Francesco Via Borghetto Via del Pratello Via San Rocco Via riva Reno Piazza Azzarita Via Calori Via Lame Parco 11 Settembre 2001 Via Azzo Gardino Largo Caduti del Lavoro Via Marconi Via Ugo Bassi Piazza Maggiore Inoltre, Via Santo Stefano (area pedonale), Via Dal Luzzo, Strada Maggiore, Via Rizzoli Infine, dall’1 alle 15, verrà istituito un divieto di sosta in Piazza VIII Agosto, ad esclusione dei veicoli al servizio della manifestazione, mentre in Strada Maggiore, dal civico 80 a Vicolo Malgrado, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata per un totale di 6 posti auto.

Bus deviati e sconti per i corridori

Domenica 21 maggio, i partecipanti alla manifestazione podistica potranno circolare gratuitamente sull'intero servizio di trasporto pubblico Tper, urbano ed extraurbano, di Bologna dall'inizio del servizio fino alle 14. Per accedere all’agevolazione sarà sufficiente esibire il pettorale che attesta l’iscrizione alla manifestazione. Inoltre, dalle 10 alle 13 i percorsi delle linee bus subiranno variazioni. Tutte le deviazioni saranno consultabili sul sito Tper.