Weekend a Bologna: cosa fare il 6, 7 e 8 settembre 2024

Bologna, 6 settembre 2024 - Musica, cinema e e musei. Sarà un fine settimana imperdibile sotto le Due Torri, grazie a una ricca programmazione di eventi che non vi lascerà annoiarvi. Vediamo insieme quali sono gli appuntamenti del weekend.

Venerdì 6 settembre

Alle 20.30, Blues a Balues ospita i concerti di The Twisters with Alice Violato + Max Prandi Cha-tu King. Appuntamento al Giardino Davide Penazzi.

Alle 21, tutti al Festival Sun Donato (giardini Parker Lennon) per il concerto live dei Selton.

Ancora un evento alle 21: il regista Simone Massi incontra il pubblico all'Odeon presentando Invelle.

Sempre alle 21, il Cabaret astrologico di Astronza invade i 300 scalini.

Alle 21.30, Frida nel Parco (Montagnola) accoglie As cores do Samba, con Patricia De Assis Quartet.

Sempre alle 21.30, Il Caso Goldman è la visione dell'Arena Puccini.

Sabato 7 settembre

Riprendono le visite guidate a palazzo Boncompagni: l'orario segue l'ingresso classico, dalle 10 alle 11.

Dalle 11, Frida nel Parco, in Montagnola, apre le porte a Mamondo, il mercato delle donne nel mondo.

Alle 20.30, al Giardino Davide Penazzi ci sono Enrico Cipollini e i Rainbow Bridge.

Alle 21, il Dimondi in piazza Lucio Dalla attende la band bolognese Amarcord.

Alle 21.30, all'Arena Puccini arriva Chiara Francini con la pellicola Coppia aperta, quasi spalancata.

Domenica 8 settembre

Dalle 8 si terrà la terza edizione di Ciclolame, la biciclettata non competitiva presso il Centrolame in via Marco Polo.

A Dumbo dalle 10 alle 19 c’è Librokilo, sarà possibile acquistare tantissimi libri a solo 10 euro al chilo.

Alle 18.45, Carolina Pavone, Maria Chiara Arrighini e Nanni Moretti presentano Quasi a casa al cinema Rialto.

Alle 20.30, si torna al Giardino Davide Penazzi per il nono memorial Saverio Lanzarini.

Alle 21.30, Tony Curcio e Rita Girelli sono a Frida nel Parco in Montagnola per una serata di musica.

Sempre alle 21.30, l'Arena Puccini guarda La zona di interesse.