A Varese primi botti di stagione. Rodini e Cesarini a caccia di medaglie

Le acque del lago di Varese si preparano ad ospitare la prima tappa di Coppa del Mondo 2024. Ben 450 atleti provenienti da 34 nazioni si sfideranno in tre giorni di regate, tra domani (qualificazioni), sabato (semifinali) e domenica (finali). Gli azzurri che andranno a caccia del podio sono 76, divisi in 22 equipaggi. Su tutti spicca la coppia lombarda formata da Valentina Rodini e Federica Cesarini, che vinsero l’oro ai Giochi di Tokyo 2020. A.S.