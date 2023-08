A1 autostrada, tir a fuoco in galleria nella notte: traffico e lunghe code sulla Direttissima

Bologna, 4 agosto 2023 – Questa notte alle ore 3.30 circa, numerose squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per un incendio di un mezzo pesante in variante di valico sud km 25 all'interno della galleria Di Base dell’A1 Direttissima.

Le squadre hanno operato per estinguere il rogo e mettere in sicurezza lo scenario, mentre nessuna persona è risultata coinvolta.

Dunque, il bivio per la A1 Panoramica e Firenzuola verso Firenze – chiuso per lo spegnimento del camion – è stato riaperto.

Si registrano, però, 17 km di coda tra Sasso Marconi e Aglio verso Firenze: chi da Bologna è diretto verso Firenze può percorrere la A1 Panoramica.

Ai soli veicoli leggeri diretti a Firenze, ‘Autostrade per l’Italia’ consiglia di uscire a Pian del Voglio o Roncobilaccio e rientrare a Firenzuola dopo aver percorso la SS65.

Per le lunghe percorrenze e per chi proviene da Milano ed è diretto verso Firenze/Roma seguire per la A15 Parma-La Spezia, la A12 Genova-Livorno verso Pisa, e la A11 Firenze-Pisa nord in direzione di Firenze, per poi rientrare in A1.

A chi da Bologna viaggia in direzione Roma si consiglia di percorrere la A14 Bologna-Taranto, seguire le indicazioni per la E45 in direzione di Orte, e rientrare in autostrada, a Orte o Valdichiana.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.