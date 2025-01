Addio vecchi ticket magnetici, arriva il Qr code

Dopo 20 anni cambiano i sistemi di validazione a bordo dei bus per accompagnare un grande cambiamento: i vecchi titoli a banda magnetica vanno in pensione per essere sostituiti da nuovi biglietti con il Qr code. Una tecnologia che, secondo Tper, "offre vantaggi per facilità d’uso e versatilità" e permetterà di avere sempre più "una fruizione in forma digitale", grazie al fatto che il Qr code può essere conservato sullo smartphone e validato dal cellulare. Il cambiamento procederà per tappe e un primo passaggio è avvenuto con il cambio dei sistemi nelle biglietterie fisiche: da alcuni giorni chi acquista titoli di viaggio cartacei nei punti Tper riceve il formato Qr code (già distribuiti un centinaio di ticket).

"Agli utenti viene chiesto un piccolo cambio di abitudini", specificano dall’azienda. I biglietti Qr non vanno inseriti nella fessura della macchinetta, come avveniva per quelli magnetici, ma devono essere posizionati sotto il validatore verde (quelli bianchi saranno via via dismessi". Lo stesso sistema sta entrando in funzione anche per i titoli multicorse, come i ‘City Pass’. Per sapere se un titolo è valido, se è già stato utilizzato o quante corse rimangono su un tesserino multiplo, basta premere il tasto ‘i’ sui validatori. Con l’inizio di gennaio stanno cominciando a essere rifornite anche le rivendite convenzionate sul territorio. Tper sottolinea anche che è partita una nuova convenzione con il circuito Lottomatica, che trasforma le rivendite in biglietterie in grado di stampare il titolo, riducendo le scorte dei rivenditori. Cessa poi il sistema di rinnovo degli abbonamenti agli sportelli bancomat per "cause riconducibili ai circuiti bancari" e cambia la piattaforma ‘Roger’: anche per i titoli digitali si utilizzeranno i codici Qr. Chi ha ancora ticket magnetici potrà continuare a utilizzarli fino alla scadenza, "tra la tarda primavera e l’estate". Quando il vecchio sistema andrà in pensione saranno organizzate campagne di ritiro per i vecchi biglietti. Tper confida di completare tutti i passaggi entro l’estate, anche se "per arrivare all’implementazione dei nuovi validatori sull’intera flotta si arriverà al 2026".

fra. mor.