Ageop, in piazza Maggiore la festa per i più piccoli tra giochi e solidarietà. “Così la malattia diventa speranza”

Bologna, 9 marzo 2024 – “Una giornata dedicata ai nostri bambini ammalati di cancro, affinché anche la malattia sia un tempo di speranza e per dargli la possibilità di vivere il proprio futuro”, apre Giada Oliva, coordinatrice promozione comunicazione di Ageop ricerca, la decima edizione della campagna “Lotto anche io”, in piazza Maggiore fino alle 19 e in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, che resterà aperta fino al 15 maggio.

Sono 500 i bambini di cui Ageop si prende cura all’interno del Sant’Orsola e con un investimento pari a 750mila euro, garantendo ai piccoli 5 medici, 5 biologi, 3 psicologhe, il front office e lo sportello sociale, la gestione della teen Room, delle due sale gioco e dell’alloggio in reparto per genitori, la formazione dei volontari, la gestione, i farmaci e la spesa a domicilio.

Il senso della giornata è, quindi, anche quello di raccogliere “100mila euro per garantire questi medici, ricercatori, psicologi e progetti di assistenza ai 70 bambini all’anno a cui viene diagnosticato il cancro”, continua Oliva.

Tanta partecipazione, nel cuore della città, grazie ai tanti progetti che si sono susseguiti durante la giornata. Qui ha fatto sentire la sua vicinanza alla ricerca contro il cancro infantile anche il Bologna fc, in un ricco programma che ha permesso, quindi, a tutti di ritrovarsi in almeno una delle proprie attività preferite, scegliendo tra laboratori di ogni genere, sport, musica, spettacoli e anche le attività dell’ambulanza, dei vigili del fuoco e della polizia.

Dall’Angolo dei giochi all’Arena degli sportivi, fino all’Angolo dei curiosi e l’Isola dei coraggiosi, decine di volontari hanno dato valore alla rassegna, esprimendone il suo significato più profondo. E, non solo, anche un’occasione per conoscere al meglio i manufatti del laboratorio sartoriale Ageop Zig-Zag, e de “La Chicca”, oltre ai prodotti solidali di bellezza biologici e cosmetica Camorak e Senso Naturale, i wafer Babbi, i Dolci Flamigni e i Bomboloni del Forno Pallotti. Non è finita qui. Gli amanti del cioccolato hanno comprato le tavolette e le uova di Pasqua Majani confezionate nella carta disegnata da uno degli “artisti bambini”, che ha proposto una creativa rivisitazione dell’incredibile Hulk. È possibile donare anche sulla piattaforma di crowdfunding territoriale di Ginger .