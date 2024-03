Volontariato e solidarietà. Ageop fa festa in piazza

È il giorno della grande festa di Ageop. Oggi, in piazza Maggiore, dalle 10 alle 19, si terrà la tradizionale kermesse organizzata da Ageop Ricerca in occasione di #Lottoanchio 2024. Il motto è chiaro: "La cura ha tanti volti. Anche il tuo". Un modo per coinvolgere la città e rilanciare l’annuale campagna di raccolta fondi dell’Associazione, giunta alla sua decima edizione e dedicata ogni anno da Ageop alla Giornata mondiale contro il cancro infantile. Una campagna che resterà aperta fino al 15 maggio: l’obiettivo è fissato a centomila euro. "Il senso autentico della campagna – spiegano dall’associazione – è la partecipazione e, mai come quest’anno la festa, nel cuore della nostra città, ne rappresenta il significato più profondo.

Ritrovarsi sul Crescentone sarà un’occasione per conoscere meglio Ageop che, nel suo stand, avrà tutto il materiale informativo e volontari disponibili a raccontare e rispondere alle domande. Qui si potranno trovare i manufatti del laboratorio sartoriale Ageop Zig-Zag, de ’La Chicca’ e degli artigiani amici dell’associazione, i prodotti solidali di bellezza biologici e cosmetica Camorak e Senso Naturale, le Uova di Pasqua Ageop-Majani, i wafer Babbi, i Dolci Flamigni e i Bomboloni del Forno Pallotti. Ma non è finita: per gli amanti del cioccolato saranno disponibili le tavolette di cioccolato Majani, confezionate nella carta disegnata da uno degli ’artisti bambini’ di Ageop, che ha proposto una creativa rivisitazione dell’incredibile Hulk. In pizza anche le botteghe solidali dell’associazione, anche quelle della provincia. In piazza, infine, ci si potrà informare sulla donazione di midollo osseo grazie ai volontari di Admo che, con la sua campagna ’E se fossi tu il tipo giusto?’ informerà sulla donazione e la raccolta di iscrizioni al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo.

Ageop da 42 anni è al fianco dei minori ammalati di cancro e delle loro famiglie. Cinquecento sono i minori che ogni anno l’Associazione assiste e ammonta a oltre 750mila euro l’investimento in favore del reparto di Oncoematologia della Pediatria dell’Irccs di Sant’Orsola.