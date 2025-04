Aggredisce nel negozio la sua ex. Arrestato per stalking dai carabinieri

Si è presentato sul posto di lavoro della ex, un negozio di via Indipendenza, minacciandola e sferrando calci e pugni alla porta del magazzino dove si era rifugiata. L’uomo, un quarantenne pregiudicato, è stato arrestato negli scorsi giorni dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti dopo la richiesta di aiuto arrivata al 112 da parte della vittima. Che ha spiegato ai militari come simili atteggiamenti erano iniziati nel dicembre del 2023, legati alla gelosia morbosa di lui, aggravata anche dall’uso di sostanze stupefacenti. Condotte che avevano spinto la vittima, di 42 anni, a chiudere la relazione. Lui, però, aveva continuato a perseguitarla: diversi episodi, mai però denunciati prima. Fino all’altro giorno, quando l’uomo si è presentato nel negozio. Ed è scattato l’arresto, con il quarantenne ora alla Dozza.

Anche questo arresto rientra nella serrata attività di controllo posta in essere dai militari del comando provinciale, che nel solo fine settimana hanno identificato 716 persone e controllato 484 veicoli. In particolare in Bolognina, i carabinieri della compagnia Bologna Centro hanno identificato una cinquantina di persone. In zona Fiera i militari della stazione Navile hanno denunciato di nuovo il solito ‘parcheggiatore’ abusivo; in piazza dell’Unità, con i militari di Strade Sicure e gli agenti della locale, hanno denunciato un pusher trovato con 240 grammi di hashish e quasi 600 euro; in via de’ Carracci, il Radiomobile ha denunciato un uomo irregolare che aveva con sé un coltello a serramanico, sequestrato, e che è stato accompagnato a Fiumicino per il rimpatrio. Infine al Savena, i carabinieri della San Ruffillo hanno denunciato due persone, una alla guida di un’utilitaria in stato d’ebrezza; l’altra in sella a uno scooter con un grammo di hashish. Gli stessi militari hanno poi e segnalato alla Prefettura cinque persone trovate con 11 grammi di hashish.