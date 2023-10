Alfasigma, via l’Opa su Intercept

Alfasigma ha lanciato, attraverso la controllata americana Interstellar Acquisition un’Opa, un’offerta pubblica di acquisto, di tutte le azioni ordinarie in circolazione di Intercept Pharmaceuticals "del valore nominale di 0,001 dollari per azione, al prezzo di 19 dollari per azione, corrisposti in contanti ai titolari delle stesse, senza interessi e al netto di eventuali trattenute fiscali applicabili". L’offerta segue l’accordo e il piano di fusione, annunciato lo scorso 26 settembre tra Alfasigma, Interstellar Acquisition e Intercept.