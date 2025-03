Aquila persa a Bologna, l’appello: “Non sa cacciare, aiutatemi a trovarla”

Bologna, 18 marzo 2025 – Un appello per ritrovare la sua aquila. C’è chi perde un cagnolino, chi un gatto e chi un pappagallino. E invece Ivan Parente, con un post sul gruppo Facebook “Valsamoggia e dintorni”, ha messo un post per cercare di avere notizie sulla sua Soona, un’aquila scappata dalla voliera lunedì 17 marzo a Bazzano (nel maxi comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna).

Il volatile fin da piccolo è cresciuto con Ivan e pertanto non è abituato a cacciare. Per questo il proprietario chiede aiuto, perché Soona non è in grado procurarsi il cibo da sola.

Sotto il post, Ivan Parente lascia il suo numero di cellulare per essere chiamato o contattato in caso l’aquila venga avvistata. Ed è certo che un aquila che vola in cielo non dovrebbe passare troppo inosservata.

Regole il possesso di aquile e rapaci

In Italia, ci sono leggi specifiche sulla protezione della fauna selvatica che tutelano le specie protette come le aquile. Tuttavia, è possibile detenere rapaci se allevati legalmente e con le autorizzazioni necessarie. In generale, l’aquila deve essere nata in cattività e non prelevata dall’ambiente naturale.

Bisogna quindi poter dimostrare che l’animale provenga da un allevamento autorizzato, possedere certificati che attestano la legalità del possesso e registrare l’animale presso le autorità competenti.