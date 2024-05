Asilo graduatoria Bologna, 506 i bambini rimasti fuori dai nidi comunali

Bologna, 22 maggio 2024 - Sono 377 i bambini rimasti fuori dai nidi comunali a fronte di 117 posti liberi. Ai 377, vanno però aggiunti i 129 con un’iscrizione doppia ovvero nido comunale e nido privato, ma convenzionato. I genitori dei 129 hanno cinque giorni di tempo per scegliere. In totale si tratta quindi di 506 bimbi così distribuiti: 57 per il San Donato-San Vitale, 85 a Borgo Panigale-Reno, 59 a Navile, 110 a Porto-Saragozza, 80 a Santo Stefano e 115 a Savena.

A fotografare lo stato dell’arte delle iscrizioni dei nidi è la prima graduatoria che riguarda, però, solo i bambini nati dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (piccoli, medi e grandi). Per i lattanti, invece, ovvero i nati dal primo gennaio al 31 maggio 2024 si dovrà attendere la metà di giugno.

Nonostante il calo delle nascite, la domanda di nido rimane alta: le domande valide, extra lattanti, sono state 1.704. L’anno scorso, 1.620. Delle 1.704 domande presentate, 1.193 hanno avuto risposta positiva (70%).

Quest’anno, per la prima volta, hanno potuto presentare domanda anche le famiglie dei bambini iscritti ai nidi e ai piccoli gruppi educativi privati.

L’Amministrazione ricorda che le doppie iscrizioni sono state 321, 192 delle quali risultano ammesse: le famiglie devono confermare la rinuncia al servizio privato entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria per poter mantenere il posto ottenuto nel nido pubblico.

Per l’anno 2024/2025 l’offerta dei servizi 0-3 comunali conta, in totale, 2.947 posti cui occorre aggiungere quelli del sistema privato convenzionato fino a un massimo di 1.107 posti. Si prevede dunque un’offerta complessiva del sistema integrato 0-3 pari a 40.54 posti, 140 in più rispetto all’anno precedente, grazie alla misura straordinaria regionale finanziata dal Fondo Sociale Europeo+ 2021/27 Priorità 3 Inclusione e all’apertura del nuovo nido Tempesta.

Sono in atto le verifiche tecniche per l’apertura di una nuova sezione di nido, finanziata anche con risorse regionali, in zona Barca, nel nuovo edificio che da settembre ospiterà l’attuale scuola dell’infanzia Seragnoli. In corso di realizzazione circa 350 posti aggiuntivi: la costruzione del nuovo nido al Fossolo in via Barbacci (Savena - +84 posti), la ricostruzione del nido Cavazzoni in via Bezzecca (Savena - +24 posti), la costruzione del polo 0-6 Marzabotto in via Monterumici (Porto-Saragozza - +42 posti), la realizzazione del nuovo polo 0-6 in via Menghini (Borgo Panigale–Reno - +78 posti). Lavori finanziati con il Pnrr Un nuovo nido, per altri 42 posti, è inoltre previsto nell’ambito del progetto della nuova materna Federzoni, in zona Bolognina. Nel 2025, infine, partirà la costruzione di un nuovo nido nel Quartiere Navile nella zona del Lazzaretto, che verrà realizzato in partenariato pubblico privato e project financing (+84 posti).