Assalto esplosivo al bancomat. La cassa resiste, banditi in fuga a mani vuote

Fanno esplodere un bancomat, ma falliscono il colpo. Banditi in fuga a mani vuote. È successo ad Anzola Emilia, ieri verso le 4 del mattino. Preso di mira da ignoti malviventi il bancomat della filiale Emil Banca di via delle Terremare (nella foto). Sul posto, dopo il boato, i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale che stanno svolgendo le indagini per risalire ai responsabili, che sarebbero stati almeno in tre. Purtroppo, però, le telecamere dell’istituto di credito non hanno permesso ai militari di avere immagini particolarmente utili. Sono, al setaccio anche i filmati di videosorveglianza della zona per capire anche in che direzione si siano allontanati e a bordo di che mezzo. Il bancomat è stato fatto saltare con la tecnica della ‘marmotta’, ma i ladri non sono riusciti a prendere nulla perché lo sportello non è esploso del tutto. Pochi giorni fa era andato invece a segno un colpo da 26mila euro alla Bcc di Monterenzio, a San Benedetto del Querceto.