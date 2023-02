Attacco a Bignami, bufera su Fedez Fd’I: "Dal rapper un gesto violento"

di Paolo Rosato

Bufera sul rapper Fedez, che due giorni fa a tarda sera, dal palco galleggiante dello spin-off sanremese dalla Costa Smeralda, si è esibito con un free-style che ha attaccato frontalmente (oltre al Codacons) il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, il bolognese Galeazzo Bignami (Fd’I). Fedez ha prima citato, rappando, "il viceministro vestito da Hitler", poi ha strappato a favor di telecamera la foto del dirigente di Fd’I diffusa anni fa, in cui Bignami porta al braccio una svastica, un’occasione "goliardica" dalla quale lo stesso Bignami (la foto risale al 2005) ha preso ripetutamente le distanze, condannando il nazismo e tutti i regimi totalitari. Su Fedez si è scagliato Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia. "A tutto c’è un limite, soprattutto se lo fai con soldi pubblici! – ha scritto Lisei su Facebook –. Sanremo lo ha superato, solidarietà a Bignami". Per Gianfranco Rotondi, deputato di Fd’I, "nei confronti di Bignami un atto violente e fascista", mentre per un altro collega di partito, Federico Mollicone, "Fedez è un comunista col Rolex, cerca di diventare martire". Solidarietà per Bignami, infine da Fabio Battistini (Bologna ci piace): "Attaccandolo così, aizza la violenza". Più sfumato il commento di Matteo Salvini (Lega), di cui Bignami è il vice al Mit. "Non ho visto Sanremo perché ho cose più importanti da fare. Ma basta polemiche".

A prendere nettamente le distanze dalla ‘performance’ di Fedez è stata la stessa Rai1, con il direttore Stefano Coletta. "I gesti possono fare molto male - ha dichiarato il manager – quando diventano un attacco personale, che contesto fortemente, come il servizio pubblico non può ammettere. Non è più libertà né diritto quando si tramuta in un attacco personale. Peraltro riferito a un viceministro del governo che aveva già chiesto scusa".

Di diverso avviso la ’Sardina’ Mattia Santori, consigliere comunale del Pd, che invece sui social ha attaccato Bignami ringraziando Fedez. "Il ‘viceministro vestito da Hitler’ che Fedez ha mostrato a Sanremo si chiama Galeazzo Bignami ed è un pessimo prodotto della destra bolognese, cresciuto a provocazioni, disinformazione e xenofobia – ha scritto Santori –. Un brillante rampollo di una forza politica disposta a tutto per raccattare ogni briciola di consenso facile, a dispetto della profondità e della verità. Saperlo in Parlamento già ci faceva rabbrividire, saperlo viceministro ci fa tremare. Grazie a Fedez per averlo sput*****o in mondovisione".