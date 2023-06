Bologna, auto in fiamme oggi in via del Pratello

Bologna, 6 giugno 2023 – Un’auto è andata a fuoco questa mattina mentre percorreva via del Pratello, una delle zone del centro più frequentate per la sua intensa vita notturna. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo.

Le fiamme sprigionate dalla vettura non hanno provocato lesioni a persone, secondo i soccorsi che si sono prontamente attivati per fermare l’incendio non ci sono feriti.

La macchina, che ostruiva il traffico, una volta completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza è stata portata via. La circolazione in via del Pratello è così tornata alla normalità.