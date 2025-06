Autostrada A1 chiusa per disinnesco bomba a Casalecchio: quando e per quanto

Bologna, 27 Giugno 2025 – E’ stato programmato per mercoledì prossimo (2 luglio) l’intervento di bonifica della bomba bellica rinvenuta lo scorso 7 aprile in via Zannoni, nel cantiere della Nuova Porrettana, nel Comune di Casalecchio di Reno.

Si tratta di un residuato inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale di produzione statunitense (modello GP AN-M30 di 100 libbre) che verrà sottoposto a disinnesco e brillamento. Le operazioni di disinnesco sono state affidate ai militari del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore ed avranno inizio alle 23, orario concordato per limitare al massimo i disagi alla circolazione. Durante lo svolgimento delle attività sarà infatti necessaria la chiusura temporanea dell’autostrada A1, nel tratto compreso tra Casalecchio e Sasso Marconi Nord, oltre che di alcune strade adiacenti alla zona del ritrovamento. Per il tempo necessario alle operazioni chiuderà anche l’autogrill Cantagallo. L’orario è stato scelto per causare i minori disagi possibili: lungo la ferrovia Bologna-Porretta (che passa proprio a ridosso dell’area dove è stata trovata la bomba), infatti, a quell’ora è già passato l’ultimo treno.

Sempre in orario notturno, resterà interdetta al passaggio veicolare e pedonale anche una parte di via Ronzani a Casalecchio di Reno.

Per limitare il più possibile l’area di evacuazione degli abitanti, i militari del Genio Ferrovieri hanno realizzato un’apposita struttura di contenimento che consente di limitare al massimo la popolazione destinataria dell’ordine di evacuazione: solo un paio di residenti dovranno lasciare la propria casa e potranno trovare ospitalità nella struttura predisposta dal comune di Casalecchio.

"Prudenzialmente – fa sapere il Comune di Casalecchio – è stato considerato un periodo di circa tre ore per il termine delle operazioni, con l’auspicio di concludere l’intervento in un lasso di tempo più ridotto”.

A fine disinnesco, dunque, riaprono autostrada, autogrill e via Ronzani. Il brillamento della bomba è in programma nella mattinata successiva (giovedì 3 luglio) nella cava ‘I Laghi’ situata a cavallo tra i territori di Pianoro e Loiano.

Al fine di coordinare le complesse attività, è stato attivato il Com (Centro Operativo Misto) diretto dalla Prefettura, che si riunirà a Casalecchio nella sede operativa della polizia locale in via Sozzi 2. Gli enti coinvolti a vario titolo nelle operazioni, oltre ai militari e al Comune di Bologna, sono: le forze dell’ordine (predisposte al controllo e vigilanza dell’area interessata, con presidio delle strade interessate), il volontariato di Protezione civile, i vigili del Fuoco (supporto tecnico-logistico), il dipartimento emergenza 118 dell’Ausl Romagna, la Croce Rossa Militare (assetto sanitario), l’Enac (controllo al divieto di sorvolo sulle aree interessate dalle operazioni), Anas, Rfi e i gestori dei servizi essenziali interessati.