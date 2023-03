Bologna, la baby gang alza il tiro: rapina dopo le botte

Il video di un recente pestaggio compiuto dalla baby gang a San Lazzaro

San Lazzaro, 26 marzo 2023 – La baby gang ha colpito ancora a San Lazzaro e questa volta all’aggressione ha aggiunto la rapina. I fatti sono avvenuti sabato scorso, in pieno centro sulla via Emilia, e i responsabili, giovanissimi, sarebbero ancora una volta quegli stessi 15enni che avevano fatto irruzione al Mattei e che avevano picchiato un coetaneo per ben due volte: prima fuori da una scuola sempre di San Lazzaro, poi fuori da una discoteca di Ozzano. In paese non si parla d’altro ormai. Ma ecco i fatti. Erano quasi le 19. Un gruppo di amici e compagni di scuola, tra i 15 e i 16 anni, si è trovato al Burger King di San Lazzaro, sulla via Emilia a due passi dal centro del paese, per mangiare qualcosa. Quella che doveva essere una serata spensierata tra ragazzi si è trasformata, però, in pochissimo tempo in un incubo vero e proprio. Gli amici, infatti, che erano ancora nella piazzola esterna di fronte al fast food sono stati avvicinati da un gruppetto di coetanei, italiani e stranieri. Questi si sono avvicinati con fare minaccioso. Dapprima hanno avvicinato i giovani con qualche battuta e schernendoli a turno. Poi, pare senza motivo,...