Befana in trishow a Bologna: il sindaco Lepore con il cardinale Zuppi per le strade del centro

Bologna, 6 gennaio 2025 – Niente carbone per il sindaco Matteo Lepore al quale, però, tocca pedalare per portare in giro la Befana lungo le vie del centro.

Il sindaco Lepore sul trishow con il cardinale Matteo Zuppi e la Befana per portare dolcetti per le vie del centro (Foto Schicchi)

Da Palazzo d’Accursio a via Rizzoli sul trishow che trasporta la vecchia con le scarpe rotte e che riempie le calze di carbone o di dolciumi a seconda di come ci si è comportati durante l’anno c’è il cardinale Matteo Zuppi che poi deve salutare per raggiungere i bambini ricoverati all’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Befana in piazza Maggiore con il sindaco Matteo Lepore e il cardinale Matteo Zuppi (FotoSchicchi)

Il significato di questa festa e di questo momento è riassunto da un gesto che avviene in Piazza Maggiore e che coinvolge due bambini. Il primo riceve le caramelle dalla Befana interpretata magistralmente da Paola Mandrioli e poi deciderle di dividerle con il secondo che è arrivato tardi e che rischiava di restare a mani vuote. I due non si conoscono, ma quel gesto spontaneo dà l’idea di quanto un dono ricevuto sia veramente utile solo quando lo si condivide.

Befana a Bologna, il sindaco Matteo Lepore per le vie del centro (FotoSchicchi)

"Le feste ci aiutano a rafforzare il senso di comunità – ha commentato il sindaco Matteo Lepore – e Bologna vuole essere una città accogliente e aperta e che è orgogliosa di esserlo”. Organizzato da Cna Bologna, questo evento è arrivato alla 26sima edizione.