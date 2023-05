Biagio Carabellò, archiviata l’inchiesta sulla morte dell’operaio di Bologna 46enne scomparso nel 2015

Bologna, 8 maggio 2023 Bologna, 8 maggio 2023 - Archiviato il caso della morte di Biagio Carabellò. Il giudice per le indagini preliminari Alberto Ziroldi, nonostante l’opposizione presentata dai familiari di Carabellò - assistiti dall’avvocato Barbara Iannuccelli - alla richiesta della Procura (pm Elena Caruso), ha deciso di chiudere così le indagini nei confronti di Simona Volpe e Athos Scaramuzza, cioè l’amica che ereditò il patrimonio della defunta compagna di Biagio grazie a un testamento poi rivelatosi falso (cosa per cui fu condannata) e il suo ex coinquilino, accusati di omicidio.

Ma per il Gip “nulla è emerso dalle attività di intercettazione” sui due e le altre persone interessate, né gli accertamenti tecnici o medico-legali sul cellulare e sul corpo di Biagio hanno potuto dare risultati tali da fare pensare a una morte violenta; mentre l’analisi tossicologica ha rilevato presenza di eroina, ketamina e una benzodiazepina, e il fatto che Biagio fosse “notoriamente affetto da una grave depressione” induce il Gip a “ritenere altamente plausibile un gesto volontario”.

"Accogliamo con soddisfazione l'ordinanza del Gip - commenta l’avvocato Marco Sciascio, per Scaramuzza -, ma ribadiamo che siamo sempre restati fiduciosi delle indagini e della loro conduzione da parte della dottoressa Caruso essendo certi che ogni aspetto è stato analizzato in maniera scrupolosa e imparziale a onor di giustizia".

Biagio Carabellò era un operaio di 46 anni che scomparve dalla sua casa in Bolognina il 23 novembre 2015. I suoi resti furono ritrovati il 23 marzo 2021 in via Romita, iin un’area dismessa dietro il Parco Nord, durante dei lavori.