Black out in via di Corticella. Tram, tranciato cavo nel cantiere. Negozi e case al buio per tre ore

I lavori del tram staccano la luce a via di Corticella, lasciando negozi e abitazioni al buio. Per ben due volte. Una giornata intensa in zona Bolognina a causa di due blackout durati diverse ore, tra via Corticella, circondata dal cantiere per la tranvia, e le sue perpendicolari Barbieri, Calvart e Spada, colpite da un’interruzione di corrente elettrica dovuta a un tubo tranciato all’interno del cantiere della linea Verde. Durante i lavori, iniziati alle 9 di mattina, gli operai hanno iniziato a scavare nel terreno. Tutto è filato liscio fino a quando i lavoratori hanno, per errore, tranciato un tubo Enel, a detta loro non correttamente segnalato. Intorno alle 11, infatti, "è saltato tutto e non abbiamo capito perché – spiega un cittadino sceso in strada –. Una volta giù, mi sono reso conto del fatto che fossimo tutti nella stessa situazione".

Risultato del guasto? Decine e decine di attività commerciali e diversi condomini al buio, con residenti e commercianti riversi in strada, radunati intorno ai pannelli grigi dei lavori con la posizione degli umarells. L’umore, però, non è dei migliori; nel frattempo, bambini e anziani si sono affacciati a finestre e balconi per capire quale fosse il problema, evidente agli occhi di tutti: il tubo è stato troncato lasciando senza corrente l’intero quadrilatero. E tutti sono stati da subito in cerca di spiegazioni: "Capiamo che ci siano i lavori e che quando si scavi questi problemi possono accadere – dicono alcuni –. Il problema non è il blackout, ma il ritardo del pronto intervento. Siamo esausti". Solo sul tratto di via di Corticella colpito, troviamo una farmacia, diversi bar, ristoranti e pizzerie, al buio per tre ore. Tempo in cui, soprattutto per gli esercenti, la preoccupazione si è concentrata su "freezer, frigoriferi ed elettrodomestici pieni di alimentari freschi da conservare - dicono in diversi -. Non possiamo lavorare in questo modo". Il primo blackout, dopo diverse chiamate al pronto intervento, si è risolto intorno alle 14. Ma in serata, verso le 18, una nuova interruzione ha colpito la stessa zona, e sistemato entro la fine della serata. "Senza nessun preavviso è stata staccata la corrente, lasciando diverse attività con le serrande ancora alzate. Non è giusto, avvisare sarebbe il minimo indispensabile", si sfoga un commerciante.