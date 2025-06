Tram in via Indipendenza: il tratto Manzoni-Ugo Bassi chiuso alla circolazione

Bologna, 4 giugno 2025 – Il colpo d’occhio, dietro al Nettuno, è significativo. Un enorme cancello delimita quella che, probabilmente, resta l’arteria principale di Bologna, dalla stazione a piazza Maggiore. Da ieri mattina praticamente tutta via Indipendenza è sotto scacco dei cantieri: i lavori per realizzare la futura linea rossa del tram – ormai arrivate alle fasi conclusive dell’intero intervento – si sono ‘allargati’ e sono arrivati a coprire il tratto che va da via Ugo Bassi a via Manzoni.

Tram: i cantieri della linea rossa chiudono il tratto iniziale di via Indipendenza (foto Schicchi)

Una porzione negli ultimi giorni risparmiata dai cantieri, non ancora chiusa alla circolazione fino ad ora per consentire le celebrazioni in onore della Madonna di San Luca. Da ieri, invece, anche la parte iniziale di via Indipendenza è integralmente chiusa al traffico carrabile, ad esclusione dell’incrocio tra le vie Manzoni e del Monte, che resterà aperto.

Grossi disagi alla circolazione, per il momento, non si sono verificati. Il tratto cantierato, infatti, non intacca la viabilità, mentre va detto anche che con i lavori avviati in zona T ormai da oltre un anno, il flusso di bolognesi nelle vie in questione è notevolmente diminuito. Tradotto: c’è chi preferisce passare altrove, pur autorizzato, per evitare la gincana urbana.

Ieri sera, intanto, flash mob in San Donato del Comitato pro viabilità-vivibilità, con striscioni, cartelli, mascherine e tute bianche, dal giardino Cervi di via Magazzari, al grido di "la viabilità così non va".