Blackout a ripetizione, la protesta del sindaco

"Guasti alla rete elettrica e sbalzi di tensione continui ai danni dei cittadini". Il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, sbotta e se la prende con E-Distribuzione. Il primo cittadino nei giorni scorsi ha inviato una nuova lettera di diffida all’azienda elettrica, nella quale invita Enel a rimediare ai disagi che da settimane si stanno verificando in una zona della cittadina.

"Un mese fa, il 7 ottobre – dice Falzone –, avevo mandato una prima lettera ad E-Distribuzione, nella quale avevo evidenziato che da settimane ormai i cittadini segnalavano, specialmente negli orari serali ma non solo, cali di tensione con interruzione della fornitura per qualche minuto. Tutto questo ha provocato evidenti disagi, in ambito sia privato che produttivo, col rischio di subire danni ad apparecchi elettronici ed elettrodomestici, come peraltro accaduto già a qualche cittadino". E da domenica, a causa di interventi programmati in centro, nelle vie Gramsci e Turati, sono tornate le segnalazioni da parte degli utenti.

"I cittadini – sostiene il sindaco – stanno subendo danni agli apparecchi domestici. Solo per caso abbiamo notato poi la messa in funzione da parte di E-Distribuzione di un gruppo elettrogeno con lo scopo di servire il quartiere oggetto dei lavori: tutto ciò senza alcuna comunicazione al Comune". Situazione che ha spinto il sindaco a scrivere una seconda lettera di lamentele ad Enel, e per conoscenza all’Autorità dell’energia elettrica Arera. "In merito alle segnalazioni di disservizi di breve durata – scrive in una nota l’azienda – che hanno interessato nei mesi scorsi il comune di Calderara, E- Distribuzione, a conoscenza delle problematiche, ha provveduto a effettuare una serie di ispezioni puntuali sui propri impianti. Che hanno portato all’individuazione dei punti critici presenti all’interno di alcune cabine secondarie. L’azienda elettrica ha predisposto quindi un corposo piano di interventi, già avviato, volto a migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico. I lavori programmati termineranno entro fine novembre".

"Contestualmente – aggiunge la società – i responsabili territoriali dell’azienda incontreranno l’amministrazione comunale per condividere il complesso piano di interventi in corso e i futuri investimenti per una rete elettrica sempre più resiliente e digitalizzata".

Pier Luigi Trombetta