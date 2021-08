Bologna, 31 agosto 2021 - C'è anche la stazione di Bologna tra quelle a rischio blocco, domani 1 settembre, per il blocco annunciato sui social da No green pass, che potestano contro l'introduzione dell'obbligo del certificato vaccinale per accedere ai mezzi di lunga percorrenza.

La Questura di Bologna ha previsto l'invio di un centinaio di agenti in assetto antisommossa.Il periodo più caldo dovrebbe scattere nel pomeriggio: secondo quanto trapela, infatti, le manifestazioni, che gli organizzatori assicurano che saranno pacifiche, sono convocate per le 14.30, con ingresso nelle stazioni alle 15 per poi rimanere lì fino a sera. A Bologna i manifestanti - che rischiano comunque una denuncia per interruzione di pubblico servizio - dovrebbero ritrovarsi in piazza XX Settembre per poi puntare verso la stazione centrale.

Tra le altre stazioni a rischio c'è quella di Rimini assieme a Riccione, Cattolica: la provincia di Rimini, da sempre, è a forte presenza no vax.

Covid: le ultime notizie

Il poliziotto morto di covid era no vax: "Diceva che era più forte del virus"

No Green pass e la minaccia del blocco treni, ecco le stazioni a rischio

No vax Forlì: "Rifiuta il vaccino, allora non la assumo"

Green pass dopo la prima dose: come e quando si ottiene

Polmonite Covid, il radiologo: "Boom con la variante"

Covid, l'indice Rt oggi in Emilia Romagna, Marche e Veneto: i dati