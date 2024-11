Bologna com’era: l’Assunteria, amministrazione chiave in città

Le riunioni del Senato si svolgevano il martedì e il venerdì di ogni settimana; oltre a queste sedute i senatori (foto) che facevano parte delle Assunterie si riunivano per esaminare i provvedimenti da sottoporre al Legato e al Gonfaloniere di Giustizia. L’importanza delle Assunterie era centrale per l’amministrazione della città: si occupavano della finanza pubblica e della applicazione dei dazi; di igiene e sanità; della difesa militare e della zecca. Un’Assunteria di grande rilievo era quella che sovrintendeva il mercato dei bozzoli da seta e la Fiera del Pavaglione. Ma certamente quella di maggior interesse per lo studio dei cambiamenti urbani fu l’Assunteria di Ornato, preposta alla manutenzione di strade e fogne e alla concessione di licenze per gli interventi sulle abitazioni. L’archivio di questa Assunteria presenta una gamma infinita di situazioni.

Marco Poli