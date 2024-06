Bologna a Valles: il programma del ritiro

Bologna, 26 giugno 2024 – Valles comincia a vestirsi di rossoblù, pronta per un’estate con la musichetta della Champions. Il Bologna torna in Val Pusteria per il secondo anno consecutivo e lo fa con il termometro della passione altissimo. Atteso un vero esodo dei tifosi, come certificano anche le prenotazioni negli hotel, tutti al limite del sold out. E ora c’è pure il programma degli eventi che dal 22 luglio al 3 agosto vedranno i rossoblù protagonisti assoluti. Tanto calcio e tanto spettacolo.

Quattro le amichevoli calendarizzate: le prime due – mercoledì 24 alle 18 e sabato 27 alle 17 - saranno ospitate nell’impianto di Valles che quest’anno è stato dotato di una tribuna supplementare per aumentarne la capienza. Avversari ancora da definire, così come quello che mercoledì 31 (ore 17) testerà la crescita del nuovo Bologna di Vincenzo Italiano: da stabilire, in questo caso, anche la location che balla tra Valles e la vicina Bressanone. La quarta e ultima amichevole del ritiro si terrà sabato 3 agosto (ore 17) sulla via di casa: a Bressanone o a Bolzano, in un triangolare che vedrà partecipare anche Sudtirol e Bochum.

Dal campo all’extra campo, perché il ritiro è anche il primo abbraccio ai rossoblù. Giovedì 25 luglio, alle 21, la piazza della casa della Cultura di Valles vedrà in scena lo spettacolo del comico Giuseppe Giacobazzi, grande tifoso del Bologna. Il giorno dopo, venerdì 26, alle 20,30, la stessa location terrà a battesimo il neo allenatore Italiano che si presterà alle domande dei giovani tifosi. Domenica 28 luglio appuntamento con la Festa della Malga, a Malga Fanes, l'incantevole borgo in quota che è uno dei simboli di Valles. Venerdì 2 agosto alle 20,30, il gran finale, con il saluto della squadra.