Bologna: colpo di sonno, si incastra col camion in un distributore e poi scappa

Bologna, 13 giugno 2024 – Finisce col camion in un distributore e poi scappa: è successo ieri sera a Bologna, al Q8 all'angolo fra via Corticella e via Stendhal.

L’autista, un trentenne italiano, avrebbe avuto un colpo di sonno, che lo ha fatto sbandare e finire dentro un'area di servizio, poi è stato preso dal panico ed è scappato, abbandonando sul posto il semirimorchio.

L’uomo è stato poi rintracciato dalla polizia e sanzionato. Quando il camion è rimasto incastrato sotto la tettoia del benzinaio, la cui stazione non è idonea all'ingresso dei mezzi pesanti, il conducente ha velocemente sganciato la motrice dal semirimorchio e si è dato alla fuga, percorrendo in contromano via Stendhal, direzione periferia.

È stato trovato poco dopo dalle volanti della polizia: gli agenti lo hanno trovato agitato e impaurito. Il giovane ha raccontato di avere avuto un colpo di sonno mentre era alla guida e di avere urtato il distributore, non accorgendosi che non sarebbe entrato sotto la tettoia. Preso poi dal panico dopo l'urto è scappato con la motrice.

Oltre alla polizia sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno svincolato il semirimorchio dalla tettoia del distributore di benzina.

L'autista è stato sanzionato per una serie di violazioni al codice della strada e dovrà probabilmente rispondere anche del danneggiamento del distributore.