Il navigatore li tradisce: due pullman intrappolati nella strada impervia

Pavullo (Modena),25 febbraio 2024 – Volevano bypassare il centro di Pavullo – forse per raggiungere l’alto Frignano –, senza immaginare che a ‘tradirli’ sarebbe stato il navigatore satellitare. Mattinata di passione ieri per una grande comitiva di studenti provenienti da fuori provincia, a bordo di due pullman rimasti ‘intrappolati’ per diverso tempo lungo via Bottegone, la strada che dalla rotonda della Mirage conduce a Miceno. Una via impervia e non nuova a questo genere di episodi: permette infatti di accorciare le distanze con tutti i comuni a monte di Pavullo. Peccato che, qualche chilometro dopo l’imbocco ai Baldaccini, la strada si restringa di colpo ed inizi a scendere, con pendenze molto accentuate e curve strettissime. Ed è per questo che da entrambi i lati è indicato il divieto di accesso ai mezzi pesanti, che tuttavia spesso sfugge all’occhio dei conducenti.

Deve essere andata così ieri mattina, con i due pullman che, arrivati in prossimità del ponticello sul rio Cogorno, si sono accorti con certezza di aver sbagliato strada, interrompendo saggiamente la propria marcia. Invece che proseguire verso Miceno, dove si sarebbero sicuramente incastrati nella curva tra le case, i conducenti sono riusciti a svoltare a destra sulla strada (conosciuta come ‘La corta’) che conduce a Casa Venturelli e, dopo mille manovre, a tornare indietro. L’episodio si è così concluso senza l’intervento delle forze dell’ordine e senza danni ai mezzi, anche se la strada è rimasta comunque interrotta per diverso tempo.

“Arrivavo da Casa Venturelli ma sono dovuto tornare indietro – spiega un testimone –. Ho visto i conducenti dei pullman parecchio in difficoltà, hanno fatto davvero molta fatica a fare manovra". Una disavventura simile era capitata lo scorso 23 luglio anche a un’altra comitiva, con un pullman che, a Montalto di Montese, era rimasto in bilico per ore dopo essere stato ‘tradito’ dalle indicazioni del navigatore.