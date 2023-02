"Canali Rai disturbati alla Barca e a Casalecchio"

Prima qualche interruzione video, durante la programmazione in prima serata. Poi, d’un tratto, il black-out sullo schermo tv. "Alcune sere fa, a metà del film è sparito il segnale dei canali Rai", racconta Erika Seta, capogruppo del centrodestra nel consiglio comunale di Casalecchio. Un assenza di segnale "durata circa un’oretta".

Dopo avere smanettato inutilmente sul telecomando, la Seta ha chiesto in un gruppo Facebook se il problema fosse comune ad altri. "Mi hanno risposto in tanti, confermando il disturbo alla visione dei canali Rai, che intanto era ripresa, ma in modo intermittente. Cosa che avviene ancora".

Mettendo insieme le risposte, "ho visto che il problema era circostanziato alla zona della Croce di Casalecchio, Parco Talon e fino a via don Sturzo. Da un servizio pubblico – commenta la Seta – mi sarei aspettata qualche comunicazione agli abbonati che pagano il canone".

Raiway Emilia Romagna fa sapere che "al sistema di controllo non risultano interruzioni". Quanto a possibili disturbi, "saranno effettuate delle misure in area di servizio".