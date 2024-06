Carabinieri, finanza e polizia. Arrivano 62 unità a rinforzo

"La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Ecco perché abbiamo aumentato ancora il numero delle forze dell’ordine. Sono oltre 4.800, tra poliziotti e carabinieri, i nuovi operatori che in questi giorni stanno prendendo servizio in tutta Italia. Giovani donne e uomini in divisa che, sono certo, sapranno offrire un importante contributo al Paese". Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. A Bologna, tra poliziotti e carabinieri, entreranno in servizio sul territorio altre 45 unità.

In aumento anche l’organico della Guardia di finanza che, nel Bolognese, vedrà in campo altri 17 tra uomini e donne delle Fiamme gialle. Sono 1.330, in totale, i finanzieri che hanno raggiunto le sedi di destinazione nei primi sei mesi di quest’anno. A loro, entro la fine dell’anno, si aggiungeranno altri 1.762 militari, tra ispettori e finanzieri, per un totale di 3.092 unità complessive