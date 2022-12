Carmela Loscalzo è morta, lutto in Consiglio comunale a Galliera

La capogruppo di maggioranza del Comune di Galliera, Carmela Loscalzo, aveva 57 anni

Galliera (Bologna), 27 dicembre 2022 – Lutto per l’amministrazione comunale di Galliera. Se ne è andata improvvisamente il giorno di Natale, per un malore, la capogruppo di maggioranza del Comune di Galliera Carmela Loscalzo. Aveva 57 anni e da quasi vent’anni lavorava alla Tper. L’assessore agli Affari generali Diego Baccilieri la ricorda commosso: "Per capire quanto profonda fosse la bontà di Carmela Loscalzo bastava guardarla negli occhi. Anteponeva sempre gli altri a se stessa, donandosi con generosità ed altruismo. Mancherà a tanti che le hanno voluto bene, mai quanto lei a loro".

A parlare, poi, tra l’emozione, il sindaco Stefano Zanni: "Una persona solare e di grande generosità, dall’animo incredibilmente umano, lascia in tutti noi un grande vuoto. L’intera amministrazione comunale di Galliera si stringe nel cordoglio per la sua triste scomparsa. Consigliera e presidente della commissione bilancio, oltreché capogruppo di maggioranza. Già amministratrice nel mandato 2009-2014".



Ad esprimere il proprio cordoglio anche Alessandro Erriquez, presidente dell’Unione Reno Galliera: "Apprendo, con profonda tristezza, dell’improvvisa e prematura scomparsa di Carmela Loscalzo. In questo momento di comprensibile dolore, a nome della Comunità di Castello d’Argile e di tutta l’Unione Reno Galliera, esprimo vicinanza ed affetto all’amico e collega Stefano Zanni, alle consigliere e ai consiglieri comunali, alla giunta, alla famiglia, alle cittadine e ai cittadini di Galliera". Anche il gruppo di minoranza ‘Galliera migliore’, per voce del capogruppo Rocco Bartilucci, ha espresso il proprio cordoglio. I funerali saranno domani, mercoledì, alle 15.30, nella sala don Dante Bolelli alla chiesa di san Vincenzo di Galliera.