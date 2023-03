Caro affitti, la ministra Anna Maria Bernini incontra gli studenti universitari a Bologna

Bologna, 30 marzo 2023 – Dopo le proteste degli studenti per il caro affitti e la mancanza di alloggi in città, la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sabato 1 aprile incontrerà a Bologna una delegazione di universitari.

Come annunciato la scorsa settimana, il ministro ha deciso di aprire un confronto sul tema dell'housing universitario per ascoltare gli studenti in merito alla carenza di alloggi in città.

L'incontro si terrà a partire dalle 15.30 presso la Prefettura di Bologna, in via IV Novembre 26.

Nei giorni scorsi, infatti, era montata la protesta all'inaugurazione della nuova residenza universitaria Camplus in via Valverde, sui Colli. Una ventina di ragazzi del collettivo LunA avevano criticato "i 900 euro per una stanza" e contestato la ministra Bernini. La quale però aveva promesso di volerli incontrare. L’incontro avverrà dunque sabato.