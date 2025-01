Cento anni, quattro figlie e due regioni: Anna Cinalli festeggia un secolo di vita

Cent’anni per Anna Cinalli, che ha tagliato un traguardo di vita straordinario festeggiando alla casa di riposo di Castel Guelfo. Alla celebrazione (nella foto) hanno partecipato il sindaco di Castel Guelfo Claudio Franceschi e la Vicesindaca di Medicina Dilva Fava, portando ad Anna un caloroso augurio di buon compleanno da parte dell’intera comunità. In segno di riconoscimento, le sono state consegnate una medaglia commemorativa dei centenari e un mazzo di fiori. Anna è nata il 25 dicembre 1924 ad Atessa, in provincia di Chieti, da Sebastiano e Consiglia. Ha trascorso gran parte della sua vita in Abruzzo, lavorando nelle campagne e dedicandosi alla famiglia. A 21 anni si è sposata con Giuseppe e insieme hanno avuto quattro figlie. Rimasta vedova molto giovane ha affrontato con determinazione la sfida di crescere le sue figlie. Nel 1970, si è trasferita con una delle sue figlie a Medicina e ha iniziato a lavorare in una fabbrica a Castenaso.