Chiuso per un mese l’ufficio postale: riaprirà a marzo con tutti i servizi digitali

L’ufficio postale di piazza XX settembre 2/B a Marzabotto resta chiuso fino al 3 marzo 2025. La sospensione dell’attività è legata all’avvio del progetto ‘Polis-Casa dei servizi di cittadinanza digitale’ di Poste Italiane che prevede la riorganizzazione degli spazi interni agli uffici postali. Il progetto Polis ha lo scopo di avvicinare ai cittadini una serie di servizi pubblici, tra cui il rilascio del passaporto, ricorrendo alle sedi degli uffici postali sparsi sul territorio.

I cittadini, per il ritiro dei pacchi e della corrispondenza, si dovranno recare presso l’ufficio di Sasso Marconi in via Porrettana 25, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. La clientela potrà rivolgersi anche agli uffici di Vergato, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle ore 12.35, e a quello di Pioppe di Salvaro, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

f. m.