Bologna: ciclista travolto da un masso, è grave

Pianoro (Bologna), 5 febbraio 2023 - Abbattuto come un birillo da un masso di arenaria rotolato sulla strada. Ha riportato ferite e contusioni ma non è in pericolo il ciclista che ieri mattina, in val di Zena, nel corso di un’uscita in gruppo, è stato investito in pieno dal masso più grosso di una frana che intorno alle 10 ha scaricato una striscia di roccia e terra su tutta la carreggiata della strada provinciale numero 36. Siamo nella parte più alta della valle più frequentata dai ciclisti di tutta la zona. Due gruppi composti da una decina di persone in colonna indiana procedeva in un tratto boscoso in direzione di Quinzano.

"Eravamo incolonnati uno dietro l’altro, si andava veloci, quando ad un certo punto, circa un chilometro prima dell’abitato di Zena, dal versante si è staccata una massa di detriti giallastri che come una gragnola di sassi si è scaricata sull’asfalto", ha raccontato uno dei ciclisti presenti. "Io ero due biciclette dietro quel ragazzo che è stato colpito in pieno dal masso più grosso. Sarà stato almeno due quintali, dopo in due non siamo riusciti a spostarlo. Quel sassone d’arenaria ha preso in pieno la ruota davanti. L’ha spezzata di brutto e il ciclista è stato sbalzato giù. Investito di brutto. E’ stato un istante, una roba da non credere. Davanti e dietro per fortuna sono arrivati solo sassi più piccoli, e polvere, tanta polvere...".

Insomma il paradiso delle due ruote si è trasformato in un inferno: il ciclista a terra privo di sensi, con ematomi nel volto accanto alla bicicletta frantumata sulla banchina a lato della strada piena di detriti. "Ci siamo fermati in stato di shock e ci siamo preoccupati subito del ferito. Ma il cellulare non prendeva. Due sono partiti verso la parte più alta dove finalmente siamo riusciti a chiamare il 118". L’ambulanza è arrivata pochi minuti dopo. Nel frattempo il ferito ha ripreso conoscenza. E’ stato tenuto fermo fino all’intervento dei sanitari che lo hanno caricato e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna. "Poi ci siamo preoccupati di ripulire la strada dai sassi, ma il masso più grosso era impossibile da spostare. Un incubo, speriamo che al più presto la zona venga messa in sicurezza", dicono i ciclisti.