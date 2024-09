Omicidio a Bologna: morto ragazzo di 16 anni. Arrestato un coetaneo

Bologna, 5 settembre 2024 – E’ morto a 16 anni Fallou Sall, poco dopo essere arrivato all’ospedale Maggiore che si trova a una manciata di metri dal luogo dove era stato accoltellato. E dietro a questa tragedia c’è l’ombra del bullismo.

E’ finita per le coltellate sferrate da un altro ragazzino, anche lui 16 anni, la vita di un ragazzino nel cuore della notte bolognese: la tragedia è avvenuta in via Piave, una strada residenziale che da via Emilia Ponente va verso gli ‘stradoni’, ossia via Tolmino. Nella violentissima rissa che ha lasciato terribili macchie di sangue sull’asfalto, è stato ferito anche un altro ragazzino di 17 anni: anche lui è stato portato in ospedale ed è stato poi dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Morto un ragazzino di 16 anni dopo essere stato accoltellato in strada, in via Piave, a Bologna. Arrestato un coetaneo. Volanti e scientifica sul posto (Foto Schicchi)

L’accoltellatore, 16 anni e italiano, è stato arrestato dalla polizia con le terribili accuse di omicidio e tentato omicidio: è stato rintracciato dagli agenti a casa sua dal personale, dato che gli altri ragazzini presenti lo conoscevano e hanno dato indicazioni precise agli inquirenti. Ha subito confessato.

Ancora da scandagliare le ragioni di una violenza così grave. Ma pare che tra l’accoltellatore e il gruppo di cui faceva parte la vittima ci fossero frizioni anche importanti pregresse, probabilmente legate a ripetuti episodi di bullismo.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 22.30 di mercoledì 4 settembre: a dare l’allarme sono stati i residenti della strada hanno sentito le urla disperate dei ragazzini: poco distante c’è un piccolo parco pubblico.

Accoltellamento tra ragazzini in via Piave, 16enne morto poco dopo in ospedale. Gli inquirenti sul posto (foto Schicchi)

Le reazioni

Sui social si diffonde la notizia dell’omicidio. Tra le reazioni, quella della candidata del centrodestra alle Regionali, Elena Ugolini. “Ieri sera a Bologna, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati accoltellati, e purtroppo uno di loro non ce l’ha fatta - scrive la rettrice delle scuole Malpighi su Instagram -. Come mamma, una notizia del genere mi riempie di un dolore immenso. Voglio ringraziare di cuore le forze dell’ordine per il loro intervento ed esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia del giovane”.

L’allarme

È immediatamente scattato l’allarme di almeno venti persone che vivono nella via e che hanno allertato il 118 e le forze dell’ordine che c’erano feriti. Anche il padre di uno dei giovani coinvolti, ha avvertito le ambulanze.

La strada è stata transennata e chiusa al traffico per permettere i soccorsi, ma anche i rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto, infatti, sono arrivati per i primi accertamenti e per raccogliere testimonianze su quanto accaduto, le pattuglie della polizia assieme alla scientifica.