Chi è il ragazzo morto a Bologna, la mamma: “Ucciso per aiutare gli amici”

Bologna, 5 settembre 2024 – Farou Sall avrebbe compiuto 17 anni martedì 17 e frequentava il Belluzzi Fioravanti. Era italiano, unico figlio di mamma Daniela e papà Mou che ora si disperano, pensando alla vita spezzata di Farou. “Era un ragazzo d’oro – singhiozza la mamma – era il sole della nostra famiglia”.

Omicidio a Bologna durante una rissa: Fallou Sarin Sall è stato ucciso a coltellate in via Piave (foto Schicchi)

Mamma Daniela ne è certa: non era lui il bersaglio della rabbia del ragazzino che si è trasformato in omicida durante la rissa di mercoledì sera in via Piave. Un omicidio dietro cui cova l’ombra del bullismo. “Non lo conoscevamo neanche, questo ragazzino. Mio figlio non lo conosceva. Lui si è messo in mezzo per difendere gli amici, ecco perché è morto”.

Secondo la famiglia Farou vive poco lontano da dove è avvenuta la tragedia e ricorda: “Si faceva sempre in quattro per aiutare gli altri” e proprio questa generosità sarebbe all’origine della tragedia. Il ragazzino di 16 anni – che ora è accusato di omicidio e tentato omicidio – ha colpito anche altri due membri del gruppo di amici del gruppo di Farou. Uno è stato colpito da due coltellate al collo e alla spalla: guarirà in dieci giorni. Un altro ha riportato solo ferite superficiali e, all’arrivo dei sanitari del 118 dal vicinissimo ospedale Maggiore, ha rifiutato il ricovero.

La chiamata degli amici: tutti in via Piave

La notizia della morte di Fallou ha subito fatto il giro dei social. La scuola non è ancora cominciata, ma erano tanti gli amici che attendevano Fallou al Belluzzi. E il tam tam chiama tutti a raccolta: domani, venerdì 6 settembre, alle 15 proprio dove è avvenuta la tragedia, in via Piave.

L'appello degli amici di Fallou per un momento di ricordo del sedicenne ucciso

“Si possono mettere foto, cartelloni, lettere e fiori – scrivono i ragazzi in un post completamente nero, a lutto –. Nel caso ci fossero transenne o scotch per bloccare l’ingresso alla zona dove è avvenuto l’accoltellamento lasceremo tutto quanto al di fuori della zona. E’ un piccolo gesto che però è fatto per ricordare un nostro amico e chi lo volesse, lo può fare liberamente. Si può andare sia domani mattina sia domani pomeriggio. Fate girare la voce”