Comunità energetica. Cittadini sempre più green

Inizia a prendere vita Comunità energetica (Cer) di Castel Maggiore. Dopo una fase di consultazione, nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha pubblicato sull’albo pretorio un avviso con cui si informano i cittadini che è stato intrapreso un percorso, aperto a tutti, per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile chiamata ‘Comunità energetica rinnovabile Castel Maggiore (Cer - Ca)’.

"Il nostro territorio – dice il sindaco Luca Vignoli - intende rendersi protagonista del processo di transizione energetica, contribuendo alla lotta contro l’emergenza climatica. E allo stesso tempo intende costruire un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili". E il primo cittadino continua: "Tale percorso è volto a favorire la costituzione di una comunità energetica rinnovabile per la promozione e lo sviluppo della produzione e dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili nel proprio territorio comunale. Ed è teso, altresì, ad accedere ai contributi per la valorizzazione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili elettriche e termiche che verranno messi a disposizione a livello nazionale e regionale".

La partecipazione alla comunità energetica è aperta e su base volontaria. Possono essere coinvolti singoli cittadini, condomini, enti e imprese. Insomma, la partecipazione è aperta a tutti, con una particolare attenzione ai nuclei familiari a basso reddito. E gli interessati potranno essere produttori/consumatori di energia (prosumer); oppure essere partner, cioè soggetti che non dispongono di un impianto di produzione di energia rinnovabile, ma sono interessati a partecipare come membri della Cer, sia come un futuro prosumer o anche unicamente come consumatore della energia prodotta all’interno della Cer.

A parere dell’amministrazione comunale, i vantaggi della comunità energetica rinnovabile sono innumerevoli e non si limitano alla salvaguardia dell’ambiente. Infatti, oltre a una minore dipendenza dai combustibili fossili a favore delle fonti rinnovabili, la Cer presenta notevoli benefici per i cittadini. In sostanza il Comune vuol far passare il messaggio che conoscere soluzioni innovative per produrre energia pulita è il primo passo verso una transizione ecologica più consapevole e attenta alla coesione sociale. Gli interessati dovranno mandare la domanda disponibile on line sul sito internet del Comune, entro il termine di martedì prossimo primo ottobre, esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata con la dicitura ‘Manifestazione di interesse per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile’.

