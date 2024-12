Controlli su 54 auto e 77 persone. Quattro denunce e 10 patenti ritirate

Controlli a tappeto, da parte di polizia e carabinieri, per evitare le ‘stragi del sabato sera’ e gli effetti pericolosi della movida molesta. È stato un weekend impegnativo, quello appena trascorso, per le forze dell’ordine bolognesi, impegnate su servizi ad hoc alla circolazione e non solo. In questo contesto, la Polstrada ha messo in atto un servizio con l’ausilio del personale sanitario della polizia, allo scopo di sensibilizzare, soprattutto i giovani, al rispetto delle norme della strada, per la sicurezza loro e degli altri. L’attività ha interessato una zona di Bologna dove si trovano diversi locali, bar e discoteche nei quali erano state organizzate feste e serate di divertimento. Per il servizio sono state impiegate sei pattuglie della Stradale ed è stato utilizzato l’Ufficio mobile della polizia per permettere al personale sanitario di svolgere gli esami relativi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati, complessivamente, 54 veicoli e 77 persone, di cui quattro sono state denunciate; dieci conducenti sono risultati in stato di ebbrezza, due positivi anche a sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e cannabis. Sono state, dunque, ritirate dieci patenti e si è proceduto alla segnalazione al Prefetto. Inoltre, per i conducenti positivi alle droghe, si attende l’esito delle analisi che saranno effettuate dal laboratorio tossicologico di Roma.

I carabinieri del Radiomobile, invece, hanno identificato un centinaio di persone e controllato un’ottantina di veicoli. Nei confronti di due conducenti è scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza e il sequestro ai fini della confisca di una delle due auto, sospendendone la circolazione. Tra le persone identificate, un avventore di una sala slot poco ‘collaborativo’ durante le operazioni di controllo dell’esercizio; un altro è risultato inottemperante al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune e una donna è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish. Infine nei confronti di altre sei persone, gravate da precedenti di polizia, è stata notificata l’ordinanza prefettizia che ne dispone l’allontanamento da aree sensibili. I servizi di carabinieri e polizia proseguiranno nelle prossime settimane, in particolare nelle notti del weekend, pe sensibilizzare alla sicurezza.