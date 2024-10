Coop Ambasciatori. Ballando con Volo la musica che suonano

Approda anche a Bologna Fabio Volo – scrittore, presentatore e attore – che presenta oggi alle 18 alla Coop Ambasciatori l’ultimo libro Balleremo la musica che suonano (Mondadori). Per l’autore, che sotto le Torri dialoga con Gianumberto Accinelli, si tratta del primo romanzo in cui racconta la propria storia personale, senza filtri. é la storia di un ragazzo che sentiva di non trovarsi nel posto giusto e così è andato a cercarsene un altro e un giorno scopre i libri in una maniera tutta diversa da come li aveva conosciuti a scuola. E ne rimane folgorato. A spiegare il titolo è stato lo stesso Volo: "Me lo ripeteva sempre mio padre, ogni volta che cercavo di anticipare i problemi. In base a quello che accade, diceva, ci organizzeremo al momento, no? Poi mi sono letto tanti libri che dicevano più o meno quello: certe cose nella vita le devi un po’ ’surfare’, un po’ aggiustare".