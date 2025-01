Cori e organo in parrocchia

Un concerto per festeggiare l’Epifania. L’evento si svolgerà domani, il 6 gennaio alle ore 18.30, presso la chiesa parrocchiale dei Santi Michele e Nazario di Gaggio Montano. L’iniziativa prevede l’esibizione dei cori Gaudium, diretto da Daniele Venturi, e La Rocca diretto da Lucia Andalò Gehrer. L’organo sarà suonato dalla musicista Fabiana Ciampi. Dopo qualche anno di pausa si riprende in paese la consuetudine del concerto che chiude le festività natalizie, con un programma arricchito rispetto al passato. La manifestazione è organizzata dall’assessore alla cultura Andrea Baldini in collaborazione con la locale parrocchia dei Santi Michele e Nazario.

f. m.