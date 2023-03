Corno alle Scale, investita da sciatore pirata: fermato dai carabinieri mentre fuggiva in auto

Carabinieri sugli sci

Bologna, 8 marzo 2023 – Sabato pomeriggio intorno alle 14, al comprensorio sciistico del Corno alle Scale, i carabinieri sciatori sono intervenuti per soccorrere una signora di 57 anni che era stata investita in pista mentre sciava da un altro sciatore. Il quale però si era dato alla fuga. I militari hanno soccorso la donna e allertato il 118, è stata portata dall’eliambulanza all’ospedale Maggiore in condizioni gravi.

A quel punto i carabinieri si sono messi alla ricerca del pirata degli sci: grazie alle testimonianze di altri sciatori e anche ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nel comprensorio sono riusciti a individuarlo mentre scappava. Fermato in macchina in località Madonna dell’Acero, l’uomo è stato denunciato per fuga a seguito di sinistro e omissione di soccorso. A sua carico anche una sanzione amministrativa, perché privo dell’assicurazione necessaria per sciare.