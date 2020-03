Medicina (Bologna), 18 marzo 2020 - Non c’è pace per il paese ferito. Chiusa nella stretta della quarantena, Medicina ieri si è svegliata di nuovo con il rintocco delle campane a lutto. Sono morte altre due persone, due signori di 87 e 86 anni, entrambi residenti nel comune della bassa, entrambi spirati all’Ospedale di Imola, dove erano ricoverati nel reparto Covid-19 del 4° piano. Un altro giorno nero per il territorio Imolese, dove il Coronavirus ha toccato quota 100 infetti e ha fatto registrare il primo caso a Borgo Tossignano.

L’intera Vallata era rimasta infatti libera dal contagio, erano arrivati casi a Castel San Pietro, a Dozza, ma mai il virus si era spinto su per la valle del Santerno. Intanto ieri, grazie ai nuovi tamponi refertati sono stati scoperti altri 10 casi di Coronavirus: 6 residenti a Medicina, 3 a Imola e appunto uno a Borgo.

I numeri. Per quanto riguarda i cento casi totali, sono così suddivisi fra i vari comuni: 76 uomini e 24 donne; 80 residenti a Medicina, 14 a Imola, 3 a Castel San Pietro, 2 a Dozza, 1 a Borgo Tossignano. Le età: tra i positivi, 43 hanno più di 75 anni, 28 tra i 66 e i 75 anni, 10 tra i 56 e i 65 anni e 15 tra i 36 e 55 anni e 4 tra i 26 e i 35. Per quanto riguarda i ricoveri, ieri erano 7 le persone positive al Covid-19 ricoverate nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, e 21 i pazienti ricoverati con polmoniti severe al reparto medico dedicato al 4° piano.

Al capitolo decessi, due sono quelli causati sicuramente dal coronavirus, ma c’è anche la morte sospetta di un uomo di 55 anni, Paolo Luca Montanari, che pur non avendo fatto il tampone, presentava secondo vicini e familiari i sintomi della malattia, che sta mietendo vittime in paese. Gli altri due deceduti sono Gino Brini, 87 anni, e Giorgio Bortolotti, 86, entrambi pensionati. Il primo era un frequentatore come Montanari, del bar dei cinesi di via Saffi. Molti degli avventori di questo locale sono risultati positivi al coronavirus. Brini era il padre dell’idraulico del paese. Il figlio, oltre a essere un noto artigiano, è sposato con la figlia di Luigi Balduini, un altro anziano deceduto nei giorni scorsi a causa della pandemia. Bortolotti, invece, abitava in via Flosa ed era conosciuto per essere una persona educata e gentile, sempre pronto ad aiutare il prossimo. In quanto a Montanari, era stato sentito dai vicini tossire affannosamente e, a causa anche della sua mole, è stato visto spostarsi con fatica. I sanitari sospettano che anche lui sia una vittima del virus.

E’ molto discusso intanto, soprattutto negli ultimi giorni, il tema della disinfezione delle strade, un argomento che ha fatto il giro del web. Ma cosa ne pensa l’Ausl a riguardo? "Disinfettare o sanificare le strade non ha alcuna dimostrata efficacia quale misura di prevenzione contro il Coronavirus – spiega l’Azienda sanitaria –. Inoltre, nessuna disposizione in tal senso è stata emanata dall’Oms. E’ invece assolutamente certo che spruzzare una soluzione di ipoclorito di sodio (varecchina o candeggina) lungo strade e parchi ha un effetto inquinante ed è irritante per le prime vie aeree. È il distanziamento sociale la misura principale per evitare di ricevere il contagio da persone sintomatiche o da persone oggi asintomatiche".