Bologna, 24 settembre 2020 – Raddoppiato in 24 ore il numero di contagi da Coronavirus in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso dalla Regione oggi, 24 settembre, i nuovi casi nell’area metropolitana sono 33 (ieri 17, il giorno prima 14), di cui 18 sintomatici.

Su 33 nuovi positivi, 21 riguardano focolai noti di origine familiare o per frequenza in luoghi pubblici, 12 sono casi sporadici. Dei 33, 8 hanno effettuato il tampone perché categoria professionale a rischio, 6 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, uno è di rientro dall’estero (Tunisia), 3 da altre regioni (Liguria, Puglia e Toscana) e 15 hanno effettuato il tampone in presenza di sintomi.



Dall’inizio dell’emergenza a oggi sono 6.179 i casi registrati in provincia di Bologna. Un dato al quale vanno aggiunti i 565 del circondario imolese dove oggi si registrano 3 casi e nessuna guarigione, fa sapere l'Ausl.

Si tratta di un caso sintomatico e di due asintomatici che fanno riferimento ad un unico focolaio famigliare. La persona sintomatica è stata diagnosticata all'Ospedale di Imola, dove è rimasta in isolamento fino all'esito positivo del tampone, per essere poi trasferita al reparto di Malattie Infettive del Policlinico di Sant'Orsola.

I due casi asintomatici sono invece due minori che frequentano rispettivamente una classe della Scuola Primaria Rodari ed una classe della Scuola Secondaria Valsalva di Imola.

In entrambi i casi il Dipartimento di Sanità Pubblica, valutata la situazione complessiva ed in considerazione del fatto che gli studenti hanno frequentato le lezioni per diversi giorni dall'esordio dei primi sintomi nel contatto stretto, ha ritenuto opportuno sottoporre ad isolamento domiciliare tutti i compagni, su cui domani saranno eseguiti i tamponi.

Nel frattempo, i tamponi effettuati ieri su scolari ed insegnanti della Scuola Albertazzi di Castel San Pietro Terme sono risultati negativi.

