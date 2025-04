Corredi dei battesimi in mostra

‘E l’avvolse in fasce…: le fasce nella iconografia della Natività e nella cultura persicetana della prima metà del 1900’, è il nome della mostra di corredi battesimali in programma dal 3 al 31 maggio prossimi nel salone della parrocchia della Madonna del Poggio a San Giovanni in Persiceto. L’iniziativa si deve ai volontari del Centro missionario persicetano in collaborazione col santuario Madonna del Poggio.

"Cosa hanno in comune – dicono gli organizzatori della mostra – il Centro missionario persicetano e una mostra sui corredi per i battesimi dei bambini degli anni che furono? L’amore per la ricerca, per la custodia attenta del passato inteso come storia che accomuna chi ha lasciato in eredità, a volte custodito con amore, ciò che appartiene al nostro passato. O il passato solo ritrovato per caso in un cassetto di una casa da svuotare perché chi ci abitava non c’è più e bisogna sgombrare. Quindi a San Giovanni dove vuoi portarli? Al Centro missionario persicetano".

Sarà possibile vistare la mostra il sabato dalle 15,30 alle 18,30 e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

p. l. t.