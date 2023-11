Corsi d’inglese a Tenerife per i dipendenti del Comune di Bologna: l’ira di FdI

Bologna, 17 novembre 2023 – Volare a Tenerife per studiare la lingua inglese, dal prossimo 25 novembre al 2 dicembre, alla scuola di Lingue Ela - Erasmus Learning Academy SL - che ha sede nell’isola spagnola delle Canarie.

I fortunati sono sette dipendenti dell’area Educazione che afferisce all’assessorato alla Scuola guidato da Daniele Ara. Costo dell’operazione, coperta da fondi Ue, 11.150,02 euro di cui 3.920 euro per la formazione; 5.005 per il "sostegno individuale", più 2.190,02 euro per l’aereo andata e ritorno Bologna-Puerto de la Cruz. Dopo Tenerife, le prossime tappe ‘scolastiche’ che riguarderanno "formazione dentro ai servizi educativi" e coinvolgeranno "educatori e insegnanti" di nidi e materne comunali, "saranno tutte in Paesi del Nord Europa", fa sapere il settore educativo del Comune.

A mettere nero su bianco il corso a Tenerife è, con una determina dirigenziale, Veronica Ceruti, direttore dell’area Educazione. "Da qualche mese – spiega il settore –, abbiamo aderito, come Area Educazione - Servizi 06, alla rete internazionale Erasmus+ che, a seguito di bandi, ci consente di ricevere risorse per progetti di scambio e mobilità per tutto il nostro personale. Il primo bando vinto ci riconosce circa 70.000 euro e comprende una serie di visite in varie città europee da dedicare alla formazione di pedagogisti, educatori e insegnanti".

Questa a Tenerife è "la prima mobilità e prepara il gruppo di coordinamento con un upgrade intensivo di lingua inglese, specifico per le tematiche e gli ambiti educativi e pedagogici. L’impegno in questione è quindi totalmente coperto dalle risorse del progetto vinto e sarà rendicontato in questo ambito".

Spiegazione inappuntabile che, però, fa storcere il naso alla consigliera di Fd’I, Manuela Zuntini: "Risulta quantomeno curioso, se non assurdo, che il Comune abbia scelto Tenerife come meta di un corso di lingua inglese per alcuni suoi dipendenti. Oltretutto, ci chiediamo quale sia la reale utilità di tale corso per il personale delle scuole dell’infanzia in un momento in cui per i servizi educativi vi sono problematiche di organico e organizzative critiche, testimoniate anche dallo stato di agitazione e dagli scioperi degli ultimi mesi". Seppure i fondi non siano comunali, "appare quantomeno inopportuno che si investano risorse e tempo dei docenti, già in carenza di sostituzioni, per un corso di inglese che peraltro riguarderà solo 7 dipendenti e che costerà oltre 10mila euro. Sarebbe forse più appropriato che l’Amministrazione si concentrasse sul reperire finanziamenti per progetti più utili a potenziare il sistema dell’infanzia".