Crif e FlowPay, collaborazione per innovare

Nuovo matrimonio per Crif (nella foto il patron Carlo Gherardi). Il colosso specializzato in credit bureau e business information con sede a Bologna ma che ha creato nel territorio il suo campus a Varignana e l’incubatore di startup Boom a Osteria Grande, ha stretto un accordo di collaborazione con FlowPay , fintech fiorentina specializzata in soluzioni di pagamento innovative. Obiettivo di questa nuova partnership nel panorama dei pagamenti digitali è quella di "coniugare l’esperienza di Crif nello sviluppo di avanzate soluzioni in ambito open banking con l’agilità e l’innovazione di FlowPay nel settore dei pagamenti, a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori", si legge nel comunicato congiunto a seguito dell’accordo stipulato. In particolare, la collaborazione consentirà di far evolvere ulteriormente la piattaforma di Financial Management di Crif.

c. b.