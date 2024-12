Criminalità a Bologna, il bilancio dei carabinieri: “Violenza sulle donne, droga e bullismo le priorità”

Bologna, 28 dicembre 2024 – Tre sono le principali battaglie che il Comando provinciale dell’Arma si prefigge di combattere nel prossimo 2025: contrastare e prevenire violenza di genere, droga e bullismo. A fare il bilancio dell’anno che si sta chiudendo è il generale Bramato, che guida il Comando. “Per questo 2024 siamo soddisfatti del lavoro svolto, specie sul piano della prevenzione. Ma dobbiamo aumentare ancora, anche andando nelle scuole e orientare i ragazzi a non farsi contaminare da determinate condotte, non avvicinarsi al mondo dello spaccio e, con le famiglie, a contrastare bullismo e violenza di genere”. Non solo: “Per scongiurare la moda di alcuni gruppi di ragazzini che girano armati di coltellino, d’intesa con la Procura abbiamo dato indicazioni alle pattuglie di procedere a perquisire i gruppetti di minori durante i servizi esterni, per fermare il fenomeno”. Un’attenzione aumentata soprattutto dopo l’omicidio del giovane Fallou Sall, ucciso a 16 anni da un coetaneo a settembre scorso.

Il generale Bramato guida il Comando provinciale dell'Arma di Bologna, qui con i giornalisti dopo aver illustrato il lavoro del 2024

Per quanto riguarda i reati, aumentano rapine e furti, anche se calano quelli in abitazione. In totale, tra Bologna e provincia, i furti sono stati circa 27.000 nel 2024, contro i 23.000 dell’anno scorso; ma quelli in abitazione calano del 1,2% passando da 3.600 a 3.500. Le rapine in strada crescono addirittura del 20%, passando da circa 800 a mille. Infine, crescono le violenze sessuali: da 208 nel 2023 a 258 nel 2024. Ma per quanto riguarda i Carabinieri, aumentano anche gli autori individuati e portati davanti alla giustizia, che passando da 97 a 105.