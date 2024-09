Danilo Masotti e la mamma Concetta: la ricetta della torta all’ananas commuove il web

Bologna, 11 settembre 2024 – Una ricetta che parla ai ricordi delle persone, che ne smuove le emozioni. Perché quando è la calligrafia dei nostri cari a spiegarci i passaggi di una preparazione, ecco che diventa subito più dolce.

E infatti una semplice torta all'ananas ha conquistato tutti sui social negli ultimi giorni, arrivando ad essere anche protagonista di un articolo de “La cucina Italiana’: è quella di Concetta, mamma di Danilo Masotti, creatore della pagina Instagram Umarells, sulla quale pubblica quotidianamente video con la madre ultranovantenne affetta da demenza senile.

“È un modo per sensibilizzare gli utenti sulla patologia, e allo stesso tempo stimolare la memoria di mia mamma" ha dichiarato più volte sui suoi profili social.

La ricetta ritrovata

Torta all'ananas di Concetta-Danilo Masotti

Proprio cinque giorni fa Danilo Masotti ha ritrovato la ricetta, scritta a mano, della Torta all’Ananas di sua mamma: “Non nascondo di essermi emozionato quando ho trovato la ricetta. A questo punto, preparate la torta in suo onore e inviatemi le foto, le pubblicherò” scrive su un post Instagram, sul quale aggiunge una simpatica specifica per i non bolognesi: “N.B , per ‘sugo’ si intende quello che è nel barattolo di Ananas”.

Le risposte non sono tardate ad arrivare, tra le numerose manifestazioni d’affetto, tra chi ricorda con malinconia le ricette scritte a mano dai propri familiari, e tra chi ha inviato la foto della replica del dolce. “Le ricette scritte a mano dalle mamme dovrebbero essere patrimonio Unesco, anche se sbagliate”, o ancora “Mi sono emozionata anche io, ne ho identiche scritte da mia madre” si legge scritto nei commenti.

Questo dolce ricordo ho dunque suscitato l’emozione di moltissimi, ed è diventata subito virale sul web, con più di 40mila like tra Facebook e Instagram, e migliaia commenti e condivisioni.

Danilo Masotti confessa dunque alla madre in un video: “Adesso ti dirò una cosa che ti fa un gran piacere: ho regalato a migliaia di persone la tua ricetta della torta all’ananas, e sono tutti lì che la fanno. L’hanno chiamata ‘Torta Concetta’ ”!

Un sorriso enorme illumina il viso e gli occhi di Concetta, che risponde “Bene!! Digli che partecipo anch’io anche da lontano, con voi”, e conclude poi, con dolcezza, ricordando che “Sarebbe contento anche il papà”.