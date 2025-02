Decoro in centro, sconti sul canone: "A chi si prenderà cura degli spazi spetta una riduzione del 50%"

La Giunta ha approvato una modifica alla procedura per il riconoscimento dello sconto del canone di occupazione di suolo pubblico riservato agli esercenti che presentino proposte di partenariato sociale per la realizzazione di interventi di interesse generale, compreso il decoro urbano. La riduzione del 50% del canone è riservata ai pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande ed è stata approvata dal Consiglio comunale a marzo 2024. Il bando per partecipare è sempre aperto e, grazie alla modifica appena approvata, le proposte saranno valutate durante tutto l’anno, rendendo più snello e veloce l’iter per l’istruttoria e il finanziamento dei progetti. Fino ad ora la procedura prevedeva invece la valutazione delle istanze pervenute entro il 30 settembre di ogni anno ai fini dello sconto sul canone per l’annualità successiva, mentre per quelle pervenute dopo il 30 settembre la valutazione ricadeva nell’annualità ancora successiva.

"Si tratta di una misura importante che semplifica e facilita l’accesso dei pubblici esercizi a uno strumento a cui l’amministrazione tiene moltissimo – dichiara l’assessora al commercio Luisa Guidone –. Da un lato il pubblico esercizio diventa parte di un sistema diffuso di co-gestione dello spazio pubblico, che punta alla bellezza della città. Dall’altro lato si offre una scontistica importante sulla tassa di occupazione di suolo pubblico, in quanto in molte aree, soprattutto del centro storico, i dehors rappresentano un presidio importante. Con questo strumento l’amministrazione vuole quindi ampliare la platea dei soggetti che intervengono per la cura e la bellezza dello spazio pubblico".